Şırnak'ta 'Nuh'un Gemisi Cudi'de-2' filminin galası yapıldı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (AA) - Yapımcılığını Üsküdar Yapım'ın üstlendiği, Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, İskender Bağcılar ve Şebnem Yıldırım'ın rol aldığı "Nuh'un Gemisi Cudi'de 2" yerli komedi filmin galası Şırnak'ta gerçekleştirildi.

Şırnak Belediyesi Sinema Salonu'nda düzenlenen galada gazetecilere açıklamada bulunan Vali Ali Hamza Pehlivan, ilk filmin salgın nedeniyle sinemalarda gösterime giremediğini, ikinci filmin yarın 81 ilde sinema ile buluşacağını söyledi.

Filmin isminin ve hikayesinin merak uyandıracağını dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"İnsanlar araştırma yapacaktır, belki de kalkıp Şırnak'a gelecektir, Sefine'ye çıkmak isteyecektir. Biz bu ziyaretlere çok şükür hazırız. Çünkü geminin olduğu yer olduğuna inanılan bölgeye artık kara yolu ile de gidilebilmektedir. Bu filmin final sahneleri de burada çekildi. Bu filmi izleyen, bunun mesajını almak isteyenler Nuh Tufanı'nın, Nuh'un gemisinin kurtuluş, kardeşlik, birlik beraberlik mesajını da almış olacak. Bu mesaj Şırnak'tan, Cudi'den verilmiş olacak. Tabii bununla beraber oraya ilgi de olacaktır"

"Şırnak artık daha fazla filme ev sahipliği yapacaktır"

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da kentte artık ilklerin yaşandığını, filmin kentin tarihi ve kültürünün tanıtımına büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Nuh'un gemisinin Cudi'de olduğunun Kuran-ı Kerim'in Hud suresinin 44'üncü ayetinde geçtiğini belirten Yarka, "Şırnak artık daha değişik filmlere de ev sahipliği yapacaktır. Belediye başkanı olarak bu tür etkinliklere her daim desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

Filmin yapımcısı Bülent Durgun ise ilk filmin salgın nedeniyle sinemalarda yer almadığını, TRT'de yayımlandığını ve çok iyi bir izleme oranı yakaladığını belirtti.

Filmin, olayın geçtiği yerde çekilmesinin anlamlı olduğunu aktaran Durgun, "Nuh'un Gemisi'ni çekerken Sefine'de Nuh'un gemisini gördük. Seyircimiz de filmi izlediğinde gemiyi görecek. Filmi izleyen seyirciler Sefine bölgesine gelmek isteyecek ve bölge inanç turizminde önemli bir yer tutacaktır." diye konuştu.

Filmin oyuncularından Metin Yıldız da 2 film ile bölge insanı ile kaynaştıklarını ve büyük deneyimler elde ettiğini söyledi.

Yıllar sonra Sefine bölgesine geldiği için heyecanlandığını dile getiren Yıldız, "Sefineye çıktığımızda arkadaşlarımızdan toprağı, dağı, taşı öpenler oldu. Şırnak'ın, bölgenin böyle filmlere, sanata, sanatçıya her zamandan daha çok ihtiyacı var." dedi.

Programa, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin Erkan, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Ticaret Sanayi Odası Başkanı (TSO) Osman Geliş, kurum temsilcileri ve filmde yer alan oyuncular katıldı.