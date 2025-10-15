Haberler

Şırnak'ta Motosiklet Kazası: Güvenlik Kamerasında

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S. ağır yaralandı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.' nin (19) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönde gelen motosikletle çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN-Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
