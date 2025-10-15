Haberler

Şırnak'ta Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasında

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S. (19) ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü F.S.' nin (19) ağır yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hafif ticari aracın karşı yönde gelen motosikletle çarpıştığı, motosiklet sürücüsünün savrularak yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görüldü.

Sekvan KÜDEN- Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
