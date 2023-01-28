Şırnak'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı
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Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Bilgiç yönetimindeki 73 D 2010 plakalı minibüs, belde girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Bilgiç ile araçta bulunan 7 yolcu yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel