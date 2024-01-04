Şırnak'ta Minibüslerin Çarpışması Sonucu 12 Kişi Yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Gülyazı ile Yemişli köyü yol ayrımında, plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu minibüsü ile gıda yüklü minibüs çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan araçlardaki 12 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Şırnak ve Uludere devlet hastanelerine kaldırıldı.