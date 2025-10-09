Haberler

Şırnak'ta Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 11 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda 2'si ağır toplam 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde yolcu minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Ortabağ ile Ortasu köyleri arasındaki yolda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen yolcu minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlardaki İ.H.Ö., S.A., B.K., S.O., S.O., S.T., İ.B., M.T., A.C., B.Ç. ve C.B. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ULUDERE (Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye! Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor

Dünyanın en zengin kulübü futbolcularına çorap ve şort veremiyor
İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyen emekli oldu

İmamoğlu ile birlikte diploması iptal edilen akademisyenden yeni karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.