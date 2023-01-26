ŞIRNAK'TA MİNİBÜS BALKONA ÇIKTI 2 YARALI Güncel Haberler ŞIRNAK'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki, kuaför dükkanının balkonuna çıktı. ŞIRNAK'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki, kuaför dükkanının balkonuna çıktı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Şaranlar Sitesi Caddesi'nde meydana geldi. Nezir B. yönetimindeki 65 RC 917 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki binanın ikinci katında faaliyet gösteren kuaför dükkanının balkonuna çıktı. Kazada Nergis B. ve Aysel K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, minibüs çekici yardımı ile balkondan çıkarıldı. (DHA) Görüntü Döküm ---------------------- Minibüsten detay Haber-Kamera Sekvan KÜDENŞIRNAK,(DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kuaför DHA Güncel Haberler

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