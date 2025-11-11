Şırnak'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 2 bin fidan toprakla buluştu

ŞIRNAK'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte ceviz, badem ve çam türlerinden 2 bin fidan dikildi. Vali Birol Ekici, kent genelinde kurumların hatıra ormanları oluşturacağını söyledi.

Şırnak-Cizre kara yolu üzerindeki Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli ile Şehit Yüzbaşı Mustafa Erdal Tünelleri mevkiinde fidan dikim töreni yapıldı. Programa Vali Birol Ekici, Belediye Başkanvekili Zehra Güneş, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol ve vatandaşlar 2 bin fidanı toprakla buluşturdu. Etkinlik kapsamında oluşturulan alan 'Adliye Hatıra Ormanı' olarak adlandırıldı.

'YEŞİL ALANLARIMIZI BÜYÜTECEĞİZ'

Vali Birol Ekici, törende yaptığı konuşmada, doğanın korunmasının önemine dikkat çekerek, "Bugün Milli Ağaçlandırma Günü'nü hep birlikte kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın öncülüğünde yürütülen bu anlamlı günde yaklaşık bin kişiyle bir araya geldik ve 2 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Şırnak, yüzde 44'ü ormanlık alan olan bir il. Ancak bu yeterli değil. Türkiye ortalamasının üzerinde olsak da doğayı koruma bilincimizi artırmak zorundayız. Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyorum. Mart ayında verilen talimatla Şırnak'ta ağaç kesimi durduruldu. Biz de bu süreci titizlikle takip ediyoruz. Bugün Adliye Hatıra Ormanı'nı oluşturuyoruz, ardından Jandarma ve Tugay hatıra ormanları da kuracağız. Ayrıca tüm kamu kurumlarına ve okullarımıza hatıra ormanları oluşturma talimatı verdim. Bugün ceviz, badem ve çam fidanları dikiyoruz. Doğamızla uyumlu türleri çoğaltarak yeşil alanlarımızı büyüteceğiz" dedi.

Etkinliğin ardından Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi çalışanları ise fidan dikim alanında çevre temizliği yaparak duyarlılık örneği sergiledi.