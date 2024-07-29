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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

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Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı. İki ayrı tırın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazalarda yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

T.K. idaresindeki 63 AHR 813 plakalı kömür yüklü tır Cizre'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Silopi'de S.Y. yönetimindeki 73 AAT 337 plakalı zift yüklü tır, Nerdüş Köprüsü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cizre Belediyesi itfaiye ekiplerince de olası bir yangına karşı araçta soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Silopi trafik Şırnak Cizre Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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