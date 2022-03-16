ŞIRNAK'TA MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ İSTİHDAM KAPISI OLDU 3 AYDA 4 BİN 500 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

ARALIK, IĞDIR (DHA) - ŞIRNAK İl Milli Eğitim Müdürlüğü mesleki eğitim modeliyle ile ilgili yapılan yeni düzenleme ile kentte 2 olan Mesleki Eğitim Merkezi sayısını 18'e çıkardı. 2 ay içerisinde 500 olan öğrenci sayısı ise 5 bin 350'ye yükselirken, 21 Aralık 2021'den itibaren bu öğrencilerden 4 bin 500'ünün iş yerleri ile sözleşmeleri yapılarak işe başlamaları sağlandı. Daha önce çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmış olanlar da bu merkezler sayesinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Haftanın bir günü mesleki eğitim merkezlerinde eğitim gören öğrenciler, 4 gün de iş yerlerinde usta öğreticiler refakatinde çalışarak meslek öğreniyorlar.

Yeni mesleki eğitim modeliyle ile ilgili yapılan yeni düzenlemeyle harekete geçen Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kentte 2 olan Mesleki Eğitim Merkezi sayısını 18'e çıkardı. 2 ay içerisinde 500 olan öğrenci sayısı da 5 bin 350'ye yükseldi. 5 bin 350 öğrenciden 4 bin 500'ünün iş yerleri ile sözleşmeleri yapılarak işe başlamaları sağlandı. Böylece daha önce çeşitli nedenlerle eğitimini yarıda bırakmış olan gençler mesleki eğitim merkezleri sayesinde hem eğitimlerine devam ediyor hem de çalışarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Haftanın bir günü bu merkezlerde eğitim gören öğrenciler, 4 gün de iş yerlerinde usta öğreticiler refakatinde çalışarak meslek öğreniyorlar. Öğrenciler mesleki eğitim merkezlerinde eğitimlerini tamamlayarak lise diplomalarının yanı sıra ustalık ve iş yeri açma belgesini alarak kendi işlerini kurabilecekler.

'PROGRAM SAYESİNDE 33 ALANDA 181 DAL OLUŞTURABİLİYOR'

Şırnak Sanayi Sitesi'nde pratik eğitimlerini gören öğrencileri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, 21 Aralık 2021 itibariyle merkezlerimize kayıtlı 500 öğrencimiz varken bakanlığımızın oluşturmuş olduğu yeni düzenleme ile 9,10 ve 11'inci sınıftaki öğrencilerimize asgari ücretin yüzde 30'u, 12'inci sınıftaki öğrencilerimize asgari ücretin yarısı kadar destek sağlaması, aynı zamanda daha önce yaygın eğitim kapsamında olan mesleki eğitim merkezlerinin örgün eğitime alınması, mesleki teknik eğitim kapsamında değerlendirilmesi ile birlikte ilimizdeki çırak öğrenci sayısı 2 ay içerisinde 500'den 5 bin 350'ye yükseldi. Şuanda öğrencilerimizin büyük bir bölümünün iş yerleri ile sözleşmeleri yapıldı. 4500 öğrencimizin iş yerleri ile sözleşmeleri imzalanarak çalışmalarına başladılar. Öğrencilerimizin sektörel dağılımına baktığımızda birinci sırada tekstil sektörünün yer aldığını görüyoruz. İkinci sırada saç bakım ve güzellik merkezleri, pastacılık, aşçılık gibi farklı sektörlerin de ilgi gördüğünü görüyoruz. Program çeşitliliği bakımından mesleki eğitim merkezlerinde 33 alanda 181 dal oluşturulabiliyor. Tüm programları açabilecek potansiyele sahibiz dedi.

'HEM YARIM KALAN EĞİTİMİMİ TAMAMLIYORUM HEM ÇALIŞIYORUZ'

Ortaokulu bitirdikten sonra eğitimine ara veren Nihat Dolmuş ile eşi Zahide Dolmuş mesleki eğitim programı sayesinde hem eksik kalan eğitimlerini tamamlıyor hem de meslek öğreniyorlar. Program sayesinde özel bir tekstil atölyesinde iş başı yapan Nihat Dolmuş, Okulu bırakan arkadaşlarımız gelip kayıt olsunlar. Biz bu projenin olduğundan haberdar olunca eşimle beraber geldik kaydımızı yaptık. Hem yarım kalan okulumuzu tamamlıyoruz. Hem devletten katkı alıyor hem de usta öğreticilik belgemizi alıyoruz. Usta öğretici olacağız inşallah. Yarım kalan eğitimimizi tamamlıyoruz. Üniversiteye kadar gidebiliriz. Bu eğitime bağlı olarak tekstilde çalışıyorum diye konuştu.

Zahide Dolmuş ise, Biz bu uygulamayı duyunca eşimle beraber başvurduk. Hem eğitim hayatımıza devam ediyoruz hem de ustalık belgemizi alacağız. Lise diplomamızı da alacağız. İleride kendi işimizi de yapmak istiyoruz. Bu proje sayesinde hayalimizi de gerçekleştireceğiz inşallah. Bu proje kapsamında tekstilde çalışıyorum. Ustalık belgemizi aldığımızda inşallah kendi öğrencilerimizi alacağız. İşyerimizi de açacağız? ifadelerini kullandı.

Tekstil atölyesi sahibi Bahattin Burak da, yanında çalışan 22 kişiden 18'inin Mesleki Eğitim Programı kapsamında çalıştığını dile getirerek şunları söyledi

Mesleki Eğitim Programı sayesinde işçi bulmakta sıkıntı yaşamıyoruz. Amaç hem Şırnak'taki gençlerin olsun genç kadınların olsun bir şeyleri öğrenebilmeleridir. Sağ olsunlar mesleki eğitim bize bu konuda epey katkı sağladı. Hem onlar iş öğreniyor hem de işimiz gelişiyor. O açıdan güzel şeyler oluyor. Kalfalık belgesi olsun, ustalık belgesi olsun, yarın öbür gün kendileri de bu şekil bir işletme açabilirler. O açıdan çok güzel bir gelişme.