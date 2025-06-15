Şırnak'ta Meslek Liseleri üretiyor, Türkiye kazanıyor

ŞIRNAK - Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı üretimler ile 11 milyon TL'lik ülke ekonomisine katkıda bulundu. Verilen eğitimler ile birlikte mezun olan öğrenciler Şırnak merkez ve ilçelerinde mobilya atölyeleri açarak iş sahibi oldu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kent genelindeki meslek liselerinde yürütülen üretim ve eğitim faaliyetlerine ilişkin İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin hem meslek edindiğini hem de üretime katkı sunduğunu belirten Çandıroğlu, sadece merkezde 11 milyon TL'lik üretim gerçekleştirildiğini bildirdi.

Meslek liselerinde yapılan incelemelerin ardından konuşan Çandıroğlu, "Buradaki üretim alanlarını, çocuklarımızın eğitim gördüğü alanları, dalları hep birlikte gezdik. Tabii bu noktada şunu söylemek lazım, mesleki eğitim hayatın içinden hayata dair çocuklarımızı gerçek manada hayata hazırlamak adına bakanlığımızın maarif modeliyle de desteklemiş olduğu, en çok ihtiyaç duyduğumuz hem bölgemiz olarak hem de ülkemiz olarak eğitim alanlarından bir tanesi" dedi.

"Bir mesleği olan, bir adım önde"

Gelişen ve değişen dünya koşullarında meslek sahibi bireylerin öne çıktığını vurgulayan Çandıroğlu, "Bu alanda gördüğünüz gibi çocuklarımızın hem el becerileri, mesleki yeterliliklerini noktasında çok ciddi anlamda geliştirdiklerini görüyoruz. Bu tabii bizi çok memnun ediyor. Yine bakanlığımızın varlık modeli içerisinde vurguladığı en temel 3 öğeden bir tanesi yine mesleki eğitim. Günümüz koşullarında gelişen dünya değişen dünya içerisinde de herhangi bir mesleği olan el becerisi olan hep bunu da üretim yapabilecek olan çocuklarımızın gelecekte bir adım daha önde olacağını da zaten görmekteyiz. Bu çalışmaların ilimizde yapılıyor olması mesleki eğitimde bu kadar ileri noktada eğitim alanlarının ilimizde olması da bizi memnun ediyor. Ben burada bütün okul müdürü arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız bu sürece emek veren, destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Meslek liselerinin önümüzdeki eğitim öğretim yılında da öğrencilerimizin teveccühü ile birlikte daha da artarak devam edeceğini umut ediyoruz.

" ifadelerini kullandı.

Mobilyadan kamu donatımına: 11 milyon TL'lik katkı

Şırnak merkezdeki meslek liselerinde yapılan üretimlerin kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşıladığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü, "Bu okullarımız ayrıca döner sermaye işletmesi olan okullarımız, özellikle de teknik yönü olan okullarımızın mesleki eğitim ile bahisle, bu okullarımızda üretimler yapılmakta, biz Milli Eğitim olarak ihtiyaç duyduğumuz okullarımızın donatımı işte sıra masa, sandalye, vesaire noktalarında, mobilya bölümü üretimleri için özellikle. Siparişlerimizi meslek liselerimizden sağlıyoruz. Bu sadece devlet kurumları açısından değil bütün vatandaşlarımız açısından da sipariş verip orada üretim yaptırabilecekleri alanlar buralar. Kabaca bir rakamdan bahsetmek gerekirse Şırnak merkez meslek lisemizde 11 milyon civarında üretim söz konusu oldu. Diğer işte Cizre'de, Silopi'de benzer okullarımızda da bu tip çalışmaları devam ediyor"

"Meslek liseleri toplumla bütünleşiyor"

"Bu okullar sadece üretim yapmıyor, aynı zamanda topluma örnek oluyor" diyen Çandıroğlu, "Bir taraftan da hem üretim bir yönüyle de aslında bir istihdam da sağlamış oluyorlar ama meslek liselerinin bizim açımızdan en önemli tarafı şu, bunların yapılabilirliğini de vatandaşlarımıza göstermesi açısından ve o alanlarda öğrenci yetiştiriyor olması açısından da bizim için en önemli kurumlarımız diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Şırnak'ta mobilya eğitiminde örnek model: öğrenciler mezun olmadan iş teklifi alıyor

Şırnak'ta mobilya alanında eğitim veren bir okul, 4 öğretmen ve 120 öğrenciyle aktif üretim yaparak dikkat çekiyor. Yüzüncü Yıl Eğitim Modeli'ni benimseyen okul, öğrencilerini sadece okul içinde değil, yaşamın her alanında takip ederek rehberlik hizmeti sunuyor.

Kalifiye eleman konusunda Türkiye genelinde yaşanan sıkıntıya dikkat çeken Şırnak MTAL Mobilya ve Tasarım bölümü alan şefi Serhat Efe, daha öğrenciler mezun olmadan Şırnak'taki tüm mobilya atölyeleriyle sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti. 12. sınıf öğrencilerine, mezuniyetleri beklenmeden iş teklifleri gelmeye başladığı, okul yönetiminin ise bu teklifleri öğrencilerle paylaşarak onlar için en uygun olanı seçmelerinde rehberlik yaptıklarını belirtildi.

Okulda döner sermaye faaliyetlerinin de sürdürüldüğünü vurgulayan Efe, öğrencilerin burada sadece teorik bilgi değil, aynı zamanda üretim yaparak ve yaşayarak öğrendiklerini söyledi. Dört yıl boyunca aktif üretim yapan öğrenciler mezun olduklarında kendi iş yerlerini açacak seviyeye geliyor.

Bugüne kadar Şırnak merkez başta olmak üzere Uludere, Cizre ve Silopi gibi ilçelerde mezun öğrencilerin kendi iş yerlerini açarak aktif şekilde çalışmaya başladığı kaydedildi. Hem eğitim alıp hem de döner sermaye sayesinde gelir elde eden öğrencilerle ilgili olarak "Bu bizim için büyük bir gurur kaynağı. İşimizi seviyoruz, yaparak yaşayarak öğretiyoruz," ifadeleri kullanıldı.

okulun son 4-5 yıl içerisinde Türkiye genelinde üretim kapasitesiyle öne çıkan sayılı okullardan biri haline geldiği belirten Efe, "İnşallah öğrencilerimizi çok daha iyi yerlerde görürüz," denildi.