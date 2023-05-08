Şırnak'ta Mayıs ayında metrelerce kar yollardan temizleniyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek rakımlı yerlerde Mayıs ayında metrelerce yükseklikteki kar kütleleri yollardan temizleniyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası'nda mayıs ayı olmasına rağmen kar nedeniyle kapanan yollar tekrar ulaşıma açılıyor. 3000 rakımlı Kato Dağı bölgesindeki kar yığınları dozerlerle yollardan temizleniyor.

Beytüşşebap İlçe Kaymakamlığı'na bağlı ilçe özel idare ekipleri kar yağışının etkili olduğu ve yer yer 5 metreye kadar kar kalınlığının olduğu bölgelerin yollarını açmaya çalışıyor. Ekiplerin çalışmaları günlerdir devam ediyor.