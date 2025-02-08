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Şırnak'ta Kuyumcular Buluştu

Şırnak'ta Kuyumcular Buluştu
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Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte kuyumcu esnafı bir araya geldi. Kuyumcular Derneği Başkanı Servet Oktar, mesleğin gelişimi için çaba sarf edeceklerini belirterek, üyeleri sahte altın ve döviz konularında uyardı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte kuyumcu esnafı buluştu.

Kuyumcular Derneği Başkanı Servet Oktar, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, destek için dernek üyelerine teşekkür etti.

Dernek olarak kuyumculuk mesleğinin gelişimi için çalışacaklarını kaydeden Oktar, üyeleri sahte altın ve döviz konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Mehmet Demirhan - Güncel
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