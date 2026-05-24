Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
Şırnak Valiliği, Meteoroloji verilerine dayanarak kent merkezi ve bazı ilçelerde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını, heyelan ve yıldırım gibi risklere karşı vatandaşlar uyarıldı.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, kent merkezi ile kentin kuzey doğusundaki Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.
Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım ile kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan