Şırnak Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı

Şırnak Valiliği kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgilere göre, kent merkezi ile kentin kuzey doğusundaki Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

Paylaşımda, sel, su baskını, heyelan, dolu, ulaşımda aksamalar, yıldırım ile kuvvetli rüzgara karşı vatandaşlar uyarıldı.