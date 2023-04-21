ŞIRNAK'TA KURTLAR 30 KOYUNU ÖLDÜRDÜ

ŞIRNAK'ın Uludure ilçesine inen kurt sürüsü, 30 koyunu öldürdü.

Olay sabah saatlerinde, Şenoba beldesinde meydana geldi. Hasan Oran'a ait ahıra giren kurt sürüsü, koyunlara saldırdı. Çoğu dışarı kaçan koyunlardan 30'u kurtların saldırısında öldü. Sabah koyunlarını kontrol etmek için ahıra gelen Oran, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Oran, yaşadığı mağduriyeti Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bildirdi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat İnan'ın sabah saatlerinde yaptığı dayanışma duyurusunun ardından, Oran'ın mağduriyetinin giderilmesi için çiftçilerden 10 koyun toplandı. (DHA)