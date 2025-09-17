Şırnak'ta Küresel Sumud Filosu'na Destek İçin Basın Açıklaması

ŞIRNAK'ta, Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Botan Peygamber Sevdalılar Temsilciliği öncülüğünde Geylani Camisi önünde toplanan grup, filonun korunması çağrısında bulundu.

Tunus'tan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla, Botan Peygamber Sevdalılar Temsilciliği öncülüğünde basın açıklaması düzenlendi. Geylani Camisi önünde toplanan grup, filonun korunması çağrısında bulundu. Basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları gönüllüsü Osman Ertaş, 7 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmelerin tarihi bir yol ayrımına işaret ettiğini belirterek, "7 Ekim Aksa Tufanından bugüne yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki tarihi bir yol ayrımındayız. ya uyanacağız ya da bir yüzyıl daha aşağılanarak yaşayacağız. İnsanlığı uyandırmak için yola çıkan ve küresel vicdanın sesi olan Sumud Filosu'na destek vermek için toplandık. Gazze halkı, 700 günü aşkın bir süredir tarihin en ağır kuşatma ve saldırılarına maruz bırakılmakta; yaklaşık yirmi yıldır ise vahşi bir abluka altında tutulmaktadır. Bizler, bu insanlık dışı ablukayı kırma girişimini desteklemek ve insanlığın vicdanına seslenmek için buradayız. Gazze'deki abluka, sistematik aç bırakma politikaları ve aralıksız bombardımanlar; kadın, çocuk, yaşlı demeden on binlerce sivilin ölümüne yol açmıştırö dedi.

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,