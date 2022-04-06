Şırnak'ta köy okullarında öğrencilerin saç kesimi yapıldı
AA - Abidin Yel - Güncel
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Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı gerçekleştirildi.
Cizre ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticiler tarafından köy okullarında eğitim gören öğrencilerin saç kesimi ve bakımı gerçekleştirildi.
Cizre Halk Eğitimi Merkezi tarafından köy öğrencilerine yönelik organize edilen saç kesim ve bakımına öğrenciler ilgi gösterdi.
Usta öğreticileri, Varlık İlk-Ortaokulu, Bozalan İlk-Ortaokulu ile Kiriş İlkokulundaki öğrencilerin saçlarını kesti, bakımını yaptı.
AA / Abidin Yel - Güncel