Şırnak'ta Kömür Eleme Tesisleri'nde Yangın Çıktı
Şırnak'ın Toptepe köyü bölgesindeki Kömür Eleme Kırma Tesisleri'nde stoklanan kömürlerde yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor, alevlerin büyümesi sonrası destek çağrısı yapıldı.

ŞIRNAK'ın Toptepe köyü bölgesindeki Kömür Eleme Kırma Tesisleri'ndeki kömür sahasında stoklanan kömürlerde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Toptepe köyü mevkiindeki Kömür Eleme Kırma Tesisleri bölgesinde sahada depolanan stok kömürlerde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevlere ilk müdahaleyi bölgede faaliyet gösteren şirketler yaptı. Alevlerin büyümesi üzerine Şırnak Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinden destek istendi. İtfaiye ve iş makineleriyle söndürme çalışmaları sürerken, işletmeler tarafından kömürlerin bir kısmı başka sahalara nakledildi.

Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Murat Çiçek ile birlikte tesise gelerek söndürme çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Kömür Eleme Tesisleri Kooperatifi Başkanı Sadık Gökalp, yangının kontrol altına alınması için tüm işletmelerin el birliğiyle çalıştığını söyledi.

