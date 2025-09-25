Haberler

Şırnak'ta Kenevir Operasyonu: 42 Bin 300 Kök Ele Geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen operasyonda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 42 bin 300 kök kenevir bitkisi ve esrar ele geçirildi. Ayrıca 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait mühimmat ve 1 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

