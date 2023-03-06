Şırnak'ta kaza sonucu karşı şeride savrulan iki minibüse TIR çarptı: 8 yaralı (2) Güncel Haberler GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIŞırnak'ın Cizre ilçesinde çarpışıp savrularak karşı şeride geçen 2 minibüse TIR'ın çarptığı, 1'i bebek 8 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Şırnak'ın Cizre ilçesinde çarpışıp savrularak karşı şeride geçen 2 minibüse TIR'ın çarptığı, 1'i bebek 8 kişinin yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 47 PT 877 plakalı minibüsün, refüj arasından karşı şeride geçmeye çalışan 73 AAU 314 plakalı minibüs ile çarpışarak karşı şeride savrulduğu v ekarşı istikametten gelen 33 E 0019 plakalı TIR'ın minibüslere çarptığı görülüyor. Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,- Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Şırnak Güncel Haberler

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