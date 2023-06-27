Şırnak'ta kaybolan lise öğrencisi aranıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisi Eylem Akçam'ın bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Akçam'ın babası, kızının karne almak için okula gittiğini belirterek, güvenlik kameralarında 30 yaşlarında birinin peşine takıldığını söyledi.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kaybolan 16 yaşındaki lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor.

İdil Cumhuriyet Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Eylem Akçam (16), karne almaya gideceğini belirterek,16 Haziran'da evden ayrıldı.

Okula gitmediği ve karne almadığı tespit edilen Akçam'ın bulunması için yakınları durumu polise bildirdi.

Akçam'ın bulunması için polis ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Baba Sami Akçam, AA muhabirine, kızının karne almak için okula gittiğini belirterek, "Kızımla ilgili kentteki bazı iş yerlerinden güvenlik kameralarına baktık. Görüntülerde 30 yaşlarında birinin peşine takıldığı görülüyor. O kişinin kızımı kaçırdığını düşünüyoruz." dedi.

Akçam, kızını görenler veya bilgi sahibi olanların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istedi.??????????????