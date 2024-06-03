Şırnak'ta kaybolan kız çocuğu için arama çalışmaları devam ediyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Cizre'de 29 Mayıs'ta sabah erken saatlerde Dicle Nehri kenarına gelen ve daha sonra kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki S.S.B'yi bulmak için Şırnak, Diyarbakır ve Bitlis'ten AFAD personeli ile Tatvan Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, Cizre Belediyesi dalgıç ekibince çalışma yürütülüyor.

Dron ile havadan takip yapılan çalışmalar karada ve suda da sürüyor.

AFAD Şırnak İl Müdürü Muzaffer İşlek, S.S.B'nin bulunması için AFAD koordinesinde başlatılan çalışmaların ara vermeden sürdüğünü söyledi.

İşlek, "Dicle Nehri'ni boydan boya tarama çalışmalarına başladık. Botlarla nehirde tüm bölgelere bakılıyor. Cizre'de başlayan çalışmalar Suriye ve Irak sınırı boyunca Habur Sınır Kapısı mevkisine kadar devam edecek. Temennimiz en kısa zamanda kızımızın bulunmasıdır." dedi.