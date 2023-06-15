Şırnak'ta kaybolan iki kişinin cenazeleri bulundu

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, OLAY YERİNDE LASTİK İZİ GÖRÜLDÜ

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gün önce Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin'in gölette bulunan cenazeleri, morgdan alınarak İdil Şeyh Hasan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolda ani fren yapılmaya bağlı lastik izlerinin olduğu görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Sekvan KÜDEN- Bayram KAPLAN/ŞIRNAK, -