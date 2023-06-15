Üye Girişi
Haberler
Şırnak'ta kaybolan iki kişinin cenazeleri bulundu

Şırnak'ta kaybolan iki kişinin cenazeleri bulundu

Güncel Haberler

Şırnak'ın İdil ilçesinde kaybolan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin'in cenazeleri gölette bulundu. Cenazeler toprağa verilirken, olay yerinde lastik izleri görüldü.

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ, OLAY YERİNDE LASTİK İZİ GÖRÜLDÜ

Şırnak'ın İdil ilçesinde iki gün önce Silopi ilçesine gitmek üzere yola çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan Ferhat Şanlı ve İdris Alptekin'in gölette bulunan cenazeleri, morgdan alınarak İdil Şeyh Hasan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede yolda ani fren yapılmaya bağlı lastik izlerinin olduğu görüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

Sekvan KÜDEN- Bayram KAPLAN/ŞIRNAK, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şırnak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title