Şırnak'ta kaybolan 2 gencin cesedi gölette bulundu

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki gün önce kaybolan İdris Alptekin ve Ferhat Şanlı'nın cesetleri Saklan Köprüsü göletinde bulundu. Gençlere ait motosiklet de sudan çıkarıldı. Cesetler otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.

Şırnak'ın İdil ilçesinde, iki gün önce kaybolan 2 gencin cesedi gölette bulundu.

Alınan bilgiye göre, evlerinden motosikletle Silopi'ye gitmek üzere ayrılıp bir daha dönmeyen İdris Alptekin ve Ferhat Şanlı'nın aileleri, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Yapılan çalışma sonucunda ilçeye 5 kilometre mesafedeki Saklan Köprüsü göletinde 2 kişiye ait ceset olduğu ihbarı yapıldı.

Durumu değerlendiren ekipler, yapılan incelemeler sonucunda cesetlerin 2 gün önce kaybolan Alptekin ve Şanlı'ya ait olduğu belirlendi.

Ekiplerin gölette yaptığı aramada gençlere ait motosiklet de sudan çıkarıldı.

Alptekin ve Şanlı'nın cesetleri otopsi için Şırnak Devlet Hastanesine götürüldü.