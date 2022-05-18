Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı - Haberler

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Kayalıklardan düşen kişi askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Şırnak'ta kayalıklardan düşerek ağır yaralanan kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, Güneyçam köyü kırsalındaki dağlık alanda kardeşi ile yabani ot toplayan Mustafa Zeyrek (66) dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler, zorlu arazi şartlarında 10 saatlik çalışmanın ardından Zeyrek'e ulaştı.

Durumu ağır olan Zeyrek'in vücudunda kırıklar tespit eden ekipler, burada ilk müdahaleyi yaptı.

Valiliğin talimatıyla 23. Piyade Tümen Komutanlığından havalanan askeri helikopterle bulunduğu yerden alınan Zeyrek, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekrem Payan - Güncel

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