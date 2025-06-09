Şırnak'ta Karpuz Yüklü TIR Devrildi: Şoför Ağır Yaralı

Şırnak'ta Karpuz Yüklü TIR Devrildi: Şoför Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta kontrolünü kaybeden karpuz yüklü TIR, yol ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi. TIR şoförü İbrahim Arslan ağır yaralanırken, dorsedeki karpuzlar yola saçıldı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve şoför hastaneye kaldırıldı.

ŞIRNAK'ta devrilen karpuz yüklü TIR'ın şoförü İbrahim Arslan, ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolu, Köyceğiz mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aslan yönetimindeki 31 RZ 030 plakalı TIR, kontrolden çıkarak yol ortasındaki yağmur suyu kanalına devrildi. TIR şoförü ağır yaralanırken, dorsedeki karpuzlar da yola saçıldı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aslan, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı

Dev finale Ali Koç damgası! Binlerce kişi önünde o pankartı açtı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hollywood'da sular durulmuyor! Oscarlı oyuncuya 9 kadından cinsel taciz suçlaması

Şöhretin ardındaki karanlık! 9 kadın tarafından tacizle suçlanıyor
Arda Turan milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor

Milli golcüyü Shakhtar Donetsk'e istiyor
Gazze'ye yardım etmek için yola çıkan Brezilyalı aktivistten çağrı: Lütfen ayağa kalkın

İsrail'in tehdit ettiği gemideki Brezilyalı isimden tüm dünyaya çağrı
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Ayrılık açıklamasının ardından Pelin Akil'den sürpriz hamle

Ayrılık açıklamasının ardından sürpriz hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.