Şırnak'ta kar yağışı

Güncelleme:
Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Yetkililer, sürücülerin buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını uyardı.

ŞIRNAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, Şırnak Valiliği koordinesinde AFAD, İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri olası olumsuzluklara karşı hazır bekliyor. Karla mücadele ekipleri de yolların ulaşıma kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Kar yağışıyla birlikte kent beyaz örtüyle kaplanırken, esnaf iş yerlerinin önünü kürekle temizledi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
