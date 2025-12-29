Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kent genelinde 2 gündür etkili olan kar ve tipi nedeniyle Şırnak-Siirt kara yolunun Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini ile Uludere ilçesinin Gülyazı Betonpınar ve Kaymakamçeşme köyü mevkisinde etkisini sürdüren kar ve tipi nedeniyle 45 araç yolda kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi, AFAD ve Karayolları 98. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri sürücülere yardım ederek, araçlarına zincir takarak yola devam etmelerini sağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yol ulaşıma açılarak araçların ilerlemesi sağlandı.

Vatandaşlar ekiplere teşekkür etti.