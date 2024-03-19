Şırnak'ta Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Bir Gün Ara Verildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacak.
Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.