Haberler

Şırnak'ta 20 Köy Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ta gece boyunca süren kar yağışı nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Ulaşımın yeniden sağlanması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

ŞIRNAK'ta gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü, araçların üzerine karla kaplandı. Merkeze bağlı 2, Beytüşşebap'ta 11, Uludere'de ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde 2 metreye ulaştığı belirtildi.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak sürücülerin ve yayaların güvenliği için önlem aldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Talisca taraftarın iple çektiği maça yetişiyor

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki savaş değil soykırımdır

Bilal Erdoğan'dan Galata'dan dünyaya Gazze mesajı
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Beşiktaş'tan Ferdi Kadıoğlu bombası

Beşiktaş bombayı patlattı