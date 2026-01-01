Şırnak'ta 20 Köy Yolu Kar Yağışı Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

ŞIRNAK'ta gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent genelinde 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece boyunca aralıksız devam eden kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kent merkezinde cadde ve sokaklar beyaz örtüye büründü, araçların üzerine karla kaplandı. Merkeze bağlı 2, Beytüşşebap'ta 11, Uludere'de ise 7 köy yolu ulaşıma kapandı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, Beytüşşebap ilçesinde 2 metreye ulaştığı belirtildi.

Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken, belediye ekipleri de kent merkezinde buzlanma riskine karşı kar temizleme ve tuzlama çalışması yaparak sürücülerin ve yayaların güvenliği için önlem aldı.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,