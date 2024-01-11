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Şırnak'ta Kar ve Don Uyarısı

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Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu. Yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve don uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, perşembe günü akşam saatlerinde kentin doğusu ve Beytüşşebap ile Uludere ilçelerinde başlayacak yoğun kar yağışının pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebiyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Valiliği Beytüşşebap Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

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