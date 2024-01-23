Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Kar ve Buzlanma Uyarısı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Buzlanma, tipi, don ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi.

Şırnak Valiliği, kent merkezi ile 2 ilçe için kar ve buzlanma uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, gece saatlerinde kent merkezi, Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede 2 gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen yağış sebebiyle buzlanma, tipi, don, ulaşımda aksama ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA / Güncel

Şırnak Valiliği Beytüşşebap Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title