Şırnak'ta Kamyonette 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri, doğu illerinden batı illerine kamyonetle uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Takibe alınan kamyonet, Balveren beldesi yakınlarında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Hektor' ile yapılan aramada yakıt deposuna gizlenmiş 23 parça halinde 24 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü A.K. ile araçtakiler K.K. ve A.K. gözaltında alındı. İncelemede A.K.'nin 5 ayrı suçtan 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 290 bin TL para cezası ile arandığı belirlendi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel