Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler

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Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA - Ekrem Payan - Güncel
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Şırnak'ta kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde kamyonetin şarampole devrildiği kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Azat Dikmen (26) idaresindeki Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) personelinin bulunduğu kamyonet, Yemişli köyü yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet, şarampole devrildi.

Kazada sürücü Dikmen'in yanı sıra kamyonetteki Muhammet Mehdi Altürk (21), Nurettin Yıldız (54), Özcan B. (24) ve Fikret A. (29) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Altürk ile Yıldız Şırnak Devlet Hastanesine, diğer yaralılar da Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Dikmen, Altürk ve Yıldız hastanelerde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA / Ekrem Payan - Güncel

Dicle Elektrik Dağıtım Kamyonet Uludere Şırnak Güncel Haberler

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