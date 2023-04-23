Şırnak'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Şırnak'ta kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Şırnak'ta kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
O.E. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Şırnak- Siirt kara yolu Kaymakam Çeşme köyü mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü O.E. ve araçtaki K.S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.E. müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel