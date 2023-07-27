Şırnak'ta kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı

Şırnak'ta kamyonetin ile tırın çarpıştığı kazada 1 bebek öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez sanayi sitesi Şırnak-Cizre karayolu 7. kilometresinde İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, araç muayene istasyonundan çıkan H.E. idaresindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada tır şoförü H.E, takla atan kamyonetteki baba İ.B., anne E.B. ve 4 aylık E.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. 4 aylık E.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞIRNAK