Şırnak'ta kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.