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Şırnak'ta kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu biri bebek, 4 kişi yaralandı.

İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 5 aylık bebeğin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Şırnak Güncel Haberler

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