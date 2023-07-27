Şırnak'ta kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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Şırnak'ta meydana gelen trafik kazasında, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu biri bebek olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.
Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu biri bebek, 4 kişi yaralandı.
İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 5 aylık bebeğin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.