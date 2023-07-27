Şırnak'ta Kamyonet ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Şırnak'ta meydana gelen kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak 5 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 saatlik bir trafik kapanması yaşandı.
Şırnak'ta, kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
İ.B. idaresindeki 65 AAU 414 plakalı kamyonet, Şırnak-Cizre kara yolu 7. kilometresinde, H.E. yönetimindeki 49 AAE 831 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle takla atan kamyonetteki E.B. ve 5 aylık bebek K.B. ile araç sürücüleri yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan 5 aylık bebek K.B, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.