Şırnak'ta Kamyonet ile Tır Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı

Şırnak'ta meydana gelen kamyonet ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak 5 aylık bebek yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolunda yaklaşık 2 saatlik bir trafik kapanması yaşandı.