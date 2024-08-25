Şırnak'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü mevkisinde demir yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak'ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 BU 0571 plakalı demir yüklü kamyon, Şırnak-Cizre kara yolu Toptepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, kamyon sürücüsü yaralandı.
Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve UMKE sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.