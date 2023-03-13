Şırnak'ta kameraya yansıyan kapkaç olayıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iş yeri kamerasınca kaydedilen kapkaç olayına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sur Mahallesi'nde döviz bürosu işleten Maruf Budak'ın, önceki gün iş yerinden evine giderken poşette taşıdığı 2,5 milyon lira değerindeki döviz, kendisini takip eden zanlı tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

Budak ve beraberindeki arkadaşının kovaladığı şüpheli, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kapkaç yöntemiyle yapılan hırsızlık, bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.