Şırnak'ta Kadınlar, Unutulmaya Yüz Tutan Şal Şapik Kumaşını Yaşatıyor

Şırnak'ta 5 usta öğretici kadın, unutulmaya yüz tutmuş "şal şapik" kumaşını ilmek ilmek dokuyarak yaşatmaya çalışıyor.

Kentte daha önce Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 4 yıl usta öğretici olarak çalışan 5 usta öğretici kadın, kursları kapanınca bir yıl önce erkek kıyafeti yapımında kullanılan şal şapik kumaşını üretmek için atölye kurmaya karar verdi.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 500 metrelik alanda yapılan yer tahsisiyle 5 kadın, geçmişte evlerdeki tezgahlarda dokunan ancak ham madde sıkıntısıyla bölgede zamanla yapımı azalan şal şapik kumaşının üretimini gerçekleştiriyor.

Doğal tiftikten üretilip kök boyayla renklendirilen ve tezgahlarda dokunan kumaşın, kışın sıcak, yazın serin tutma özelliği bulunuyor.

"Yapımı meşakkatli olan kumaşımız 15 aşamadan geçiyor"

Usta öğreticilerden Esma Arikan, AA muhabirine, 4 yıllık usta öğretici olarak görevinin ardından kurslarının kapanmasıyla 5 arkadaş atölye açmaya karar verdiklerini söyledi.

"Yaptığımız kumaşları hem yurt içinde hem yurt dışında siparişe göre yapıyoruz. Sosyal mecralarla bize ulaşan ve sipariş verenler oluyor. Irak, Almanya, Hollanda ve Belçika'ya sipariş alıp kargoyla gönderdik." diyen Arikan, kumaştan yapılan kıyafetleri erkeklerin düğünlerde ve özel günlerde giydiğini belirtti.

Arikan, şunları kaydetti:

"Yapımı meşakkatli olan kumaşımız 15 aşamadan geçiyor. Siyah, mavi, gri ve yeşilin aralarında bulunduğu yaklaşık 10 renkte kumaş üretebiliyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş, kültürel mirası yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah atölyemizi daha iyi seviyeye ulaştıracağız. Bir kumaşın yapımı yaklaşık bir ay sürüyor. Buradaki gelirle aile ekonomisine katkı sağlıyoruz."

"Kültürel mirasımız olan şal şapik kumaşını ayakta tutmaya çalışıyoruz"

Usta öğretici Meryem Yural da 4 yıl kursiyer, 4 yıl usta öğretici olmak üzere 8 yıldır bu işle uğraştığını, birçok kursiyere de bu mesleği öğrettiğini dile getirdi.

Mesleklerinin dışarıdan basit göründüğünü ama çok zorluklarla yapıldığını anlatan Yural, "Bu sanatı gerçekten severek yapıyoruz. Mesleğimizi çok sevdiğimiz için bu atölyeyi açtık, kültürel mirasımızı ayakta tutmaya çalışıyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı yaşatmaya devam edeceğiz ve unutulmasına izin vermeyeceğiz. Genellikle siparişleri erkek ceketleri ve şal şapik takımı olarak çıkarıyoruz. Bu kumaşın özelliği yazın serin, kışın sıcak tutması ve yıllarca dayanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Halise Batar ise bu işten kazandığı gelirle üniversitede okuduğunu belirterek, "Hem çalıştım hem okul okudum. Bu meslek artık işimiz, aşımız oldu. Bu geleneği sürdürmeye kararlıyız." dedi.