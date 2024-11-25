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Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Şırnak'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği
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Şırnak'ta, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte, kadına şiddet konusunda farkındalık artırmak amacıyla müzik dinletisi ve sinevizyon gösterimi yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, kadına şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu vurguladı.

Şırnak'ta, "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, müzik dinletisi sunuldu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Melike Tatar, programda yaptığı konuşmada, kadına şiddetin birçok sosyal problemi de beraberinde getirdiğini söyledi.

Kadına her türlü şiddetin, onların yaşam hakkını tehdit eden her türlü davranışın temel bir insan hakkı ihlali olduğunu ve bunun asla meşrulaştırılamayacağını ifade eden Tatar, "Kadına şiddet bir insanlık suçu olup bununla mücadele etmek ve mağdur kadınların destekçisi olmak hepimiz için bir insanlık görevidir." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da belediye olarak göreve başladıkları günden itibaren kadın istihdamına önem verdiklerini ve kadın çalışan sayısını 5 katına çıkardıklarını belirtti.

Belediyenin her biriminde kadın personelin olduğunu vurgulayan Yarka, "Kadınlarımızın ekonomik bağımsızlıklarını kazanması için 'kadın emeği değerlidir' sözüyle hareket ederek, üniversiteye hazırlık sınıfı, dikiş nakış, el sanatları, kilim atölyesi ve spor salonunun da olduğu modern bir kadın destek merkezini hizmete açtık." diye konuştu.

Etkinliğe, Vali Birol Ekici, Vali Yardımcısı Emine Dilce, ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Küçük, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, kamu kurumlarının temsilcileri, kadınlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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