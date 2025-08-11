Şırnak'ta Kaçakçılıkla Mücadele Operasyonu: 32 Gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonunda 32 kişi hakkında işlem yapıldı. Ele geçirilen ürünler arasında gümrük kaçağı sigaralar, elektronik eşyalar ve uyuşturucu maddeler bulunuyor.
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 32 kişi hakkında işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 2-8 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 14 bin 53 paket sigara, 39 elektronik sigara, 9 litre alkollü içecek, 32 kilogram çay, 12 kilogram nargile tütünü, 50 puro, 197 cep telefonu, 235 cep telefonu aksesuarı, 6 kol saati, 41 şemsiye, 109 termos, 308 oyuncak, 4 klima, 4 kaynak makinesi, 22 elektronik eşya, 25 anahtar takımı, 497 kozmetik malzemesi, 135 süs eşyası, 19 tekstil malzemesi, 489 mutfak eşyası, 1266 muhtelif yedek parça, 820 muhtelif inşaat malzemesi, 5 gram metamfetamin, kök kenevir ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Operasyonlarda, yakalanan 32 kişi hakkında işlem yapıldı.