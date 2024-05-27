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Şırnak'ta kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu, tabanca, sigara ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, son bir haftada merkez ile Silopi, Cizre ve Uludere ilçelerinde alınan istihbarat neticesinde yol kontrol noktalarında çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 16 farklı operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu, çok sayıda uyuşturucu niteliğinde hap, 5 tabanca, 6 tabanca şarjörü, 171 fişek, gümrük kaçağı 6 bin 940 paket sigara, 1385 elektronik sigara, 243 inşaat malzemesi, 73 cep telefonu, 25 güneş gözlüğü, 24 ayakkabı, 17 kilogram nargile tütünü, 15 kol saati ve 13 kilogram çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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