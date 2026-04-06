Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 60 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı

Güncelleme:
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 60 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler, gümrük kaçağı ürünler ve sahte belgeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde operasyonlar düzenlendi.

Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 8,97 gram eroin, 2 terazi, 92,78 gram sıvı esrar, 1,44 gram sentetik uyuşturucu, 0,96 skunk, 115 sentetik uyuşturucu hap, 25 sentetik ecza malzemesi, 2 bong aparatı, gümrük kaçağı 178 bin 900 paket sigara, 56 bin 800 elektronik sigara tütünü, 30 bin 396 muhtelif ilaç, 1100 puro, 290 elektronik sigara, 42 kilogram nargile tütünü, 15 kilogram çay, 2 cep telefonu, 1 kilogram tütün, sahte ehliyet, sahte kimlik, uzun namlulu silah ve 415 termos, çakmak, ayakkabı ile saç düzleştirme aleti ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 42 şüpheli ile Habur Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, asayiş, terör, kaçakçılık ve yasa dışı yollarla yurt dışına gittikleri tespit edilen 28 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu

Kritik nokta hedef alındı: ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı
500

Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

Annesini darp eden şahıs, iki kardeşi tarafından sopayla dövüldü

İki kardeşi tarafından sopayla dövüldü! Nedeni olaydan daha skandal
Selena’nın Nazlı’sı Dilara Kurtulmuş evlilik yolunda! Ailesinden istendi

Bir dönemin çocuk yıldızı şimdi evlilik yolunda
Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu

Ülkesi savaştayken dansıyla gündem olan genç kız kendini savundu
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti

Taşlanmaya daha fazla dayanamayan Yılmaz Özdil istifa etti

İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü konuşuyor

Tüm ülke milli yıldızımızın bu mesafeden attığı nefis golü konuşuyor
Daha imzası bile kurumamıştı! Youssef En-Nesyri ile veda kararı

Daha imzası bile kurumamıştı! En Nesyri'ye güle güle dediler