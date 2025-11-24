Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 51 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 51 şüpheli yakalanarak adli işlem uygulandı. Yapılan aramalarda çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 51 şüpheli adli işlem uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, bazı adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 133 bin 760 paket sigara, 797 puro, 26 kilogram tütün,19 bin 258 muhtelif ilaç, 192 elektronik sigara, 50 bin 400 elektronik sigara tütünü, 6 cep telefonu, 30 kilogram çay ve 37 bin 902 gözlük ile termos ve makyaj malzemesi ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 51 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
