Üye Girişi
Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 50 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta gerçekleştirilen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 50 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara, elektronik eşya ve para ele geçirildi. 4 kişi tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir miktar sentetik uyuşturucu ve eroin, 2,26 gram esrar, gümrük kaçağı 2 bin 288 paket sigara, 114 cep telefonu, 309 elektronik sigara, 2 kilogram çay, 60 paket ilaç, 609 elektronik eşya, 156 gözlük ile 1000 dolar, 8 bin 91 lira para ve sahte pasaport ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel

Kaçakçılık Uyuşturucu Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Asayiş Hukuk Suç

AK Parti'de gündem sivil anayasa! 'Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk'

"Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı

Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı? Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir? Adanaspor Keçiörengücü maçı CANLI izle! (HD) Adanaspor Keçiörengücü maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV? Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu 16 Eylül Pazartesi! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Antalya ADS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok? Cut Out tekniği nedir? Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)? Runtime Exception ne demek?
title