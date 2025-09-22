Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 22,12 gram metamfetamin, 6,08 gram skunk, 120 gram esrar, 0,44 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 7 bin 910 paket sigara, sahte nüfus cüzdanı, 31 cep telefonu ve 12 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.