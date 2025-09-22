Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ta düzenlenen operasyonlarda 44 şüpheliye adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, terörün finans kaynaklarına yönelik mücadelede önemli miktarda uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirdi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 44 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ???????ekipleri, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 22,12 gram metamfetamin, 6,08 gram skunk, 120 gram esrar, 0,44 gram eroin, 2 bong, gümrük kaçağı 7 bin 910 paket sigara, sahte nüfus cüzdanı, 31 cep telefonu ve 12 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 44 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
Yeni gelinin mehir isteği mest etti

Diğer gelinlere örnek olsun! Mehir isteği mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye güzeli İdil Bilgen, ABD'de cerrahi asistanlık eğitimine başladı

Bingöl'e atanan Türkiye güzeli kariyerinde yeni bir yol seçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.