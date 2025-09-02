Haberler

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Kişi Yakalandı, 2 Tutuklandı

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 44 Kişi Yakalandı, 2 Tutuklandı
Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında, 44 kişi yakalanırken, 2'si tutuklandı. Operasyonlar sırasında çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 44 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince 23-29 Ağustos'ta asayiş ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı olduğu değerlendiren 42 bin 407 paket sigara, 126 elektronik sigara, 78 kilogram nargile tütünü, 19 cep telefonu ve 1178 muhtelif inşaat malzemesi, 300 gram skunk, 731 kök skunk bitkisi ve 50 bin Euro ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 44 kişiden 2'si çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanırken, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
