Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 41 Gözaltı, 1 Tutuklama

Şırnak'ta Kaçakçılık Operasyonunda 41 Gözaltı, 1 Tutuklama
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Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 41 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında uyuşturucu maddeler ve gümrük kaçağı ürünler bulunuyor. 1 şüpheli tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 41 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde çalışma gerçekleştirildi.

Bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 178 gram metamfetamin, 6 gram bonzai, 5 sentetik hap, sentetik ecza maddesi, gümrük kaçağı 3 bin 100 paket sigara, 1080 paket elektronik sigara tütünü, 4 cep telefonu, 94 elektronik sigara ve 859 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 41 şüpheliden 1'i sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan - Güncel
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